LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Worbis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Montag, 9. Dezember, im Eichsfeld ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Ford die Ortsumfahrung Worbis aus Richtung einer Tankstelle und beabsichtigte auf die Bundesstraße 247 in Richtung Ferna aufzufahren. Vor ihr befand sich in gleicher Richtung fahrend ein dunkles Fahrzeug. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, sollen beide Fahrzeuge an der Auffahrt zur Bundesstraße wie vorgeschrieben am Stoppschild gehalten haben, als es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem dunklen Fahrzeug kam. Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Fahrzeugs verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen SUV gehandelt haben. Der Unfall ereignete sich zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr.

Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten SUV oder dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0318140

