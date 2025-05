Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Wohnung gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Stadtbewohner wählte am Dienstagnachmittag den Notruf, weil in seine Wohnung in der Luisenstraße eingebrochen wurde. Wie er den Beamten mitteilte, geht der Mann davon aus, dass sich Unbekannte die offenstehende Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus zunutze machten, um sich in seiner Bleibe umzusehen. Der 62-Jährige war zu dieser Zeit nicht daheim. Die Täter durchsuchten die Innenräume nach etwas "Brauchbarem". Laut den Angaben des 62-Jährigen fehlt sein Geldbeutel. Darin befand sich ein zweistelliger Geldbetrag und die Ausweisdokumente des Mannes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

