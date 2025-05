POL-PPWP: In Einfamilienhaus eingebrochen

Kaiserslautern (ots) - Ein 50-Jähriger Mann aus dem Stadtgebiet wurde Opfer eines Trickdiebs. In der vergangenen Woche sprach ihn in der Fischerstraße ein Unbekannter an, der um Hilfe beim Erwerb eines Parktickets bat. Als der Angesprochene dann mit seiner eigenen Bankkarte am Ticketautomat einen Parkschein löste, sagte er seinen Karten-Pin ungeschickterweise laut vor sich hin. Der Betrüger konnte wohl im Anschluss ...

