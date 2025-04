POL-EL: Lingen - Reifen zerstochen

Meppen (ots) - Am Dienstag zwischen 11:50 Uhr und 12:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der Straße Nagelshof zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten grauen Skoda. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen ...

