POL-EL: Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim - Einladung für Pressevertreter zur Vorstellung der Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2024

Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Am Mittwoch, dem 9. April 2025, wird die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim die Zahlen der Polizeilichen Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2024 für beide Landkreise vorstellen. Interessierte Pressevertreter/innen sind eingeladen, sich am 9. April um 9:30 Uhr im Gemeindehaus St. Josef, Josefstraße 19a, 49809 Lingen einzufinden. Im Anschluss an die Präsentation, die etwa zwei Stunden dauert, gibt es die Möglichkeit für O-Töne mit den Vertretern der Polizei. Anmeldungen bis zum 07.04.2025 bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Pressestelle, Tel.: 0591 87-203 oder per E-Mail an: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de.

