POL-EL: Meppen - Skoda beschädigt

Lingen (ots) - Die Polizei Lingen bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Diebstahls, der sich am Donnerstag,27. März, ereignet hat. In der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 14:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen E-Scooter des Modells "Ninebot". Der E-Scooter war vor einem Mehrparteienhaus in der Dammstraße in Lingen abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 entgegen. ...

mehr