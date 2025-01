Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsätze enden mit Gewahrsamnahmen

Greiz (ots)

Weida / Greiz: Einen 36-jährigen Mann aus Weida nahmen Greizer Polizeibeamte gestern Abend (28.01.2025) in Gewahrsam, nachdem bereits zum zweiten Mal in Folge seine Nachbarn (36, 62) körperlich angriff bzw. bedrohte. Dabei suchte der Angreifer seine Nachbarn in der Wiedenstraße sowohl am Abend des 27.01.2025, als auch am Abend des 28.01.2025 auf und griff diese körperlich an. Nachdem die Greizer Polizei am 28.01.2025 über das Geschehene informiert wurde, kam der aggressive 36-Jährige in Gewahrsam.

Ebenfalls in Gewahrsam genommen wurde eine 39-jährige Frau in Greiz, als diese heute Nacht (29.01.2025) bereits zum zweiten Mal vor bzw.in einem Wohnhaus in der Carolinenstraße, randalierte und eine Tür beschädigte.

Sowohl gegen den Mann aus Weida, als auch gegen die Frau aus Greiz wird strafrechtlich ermittelt. (BF)

