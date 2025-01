Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener zerstört Scheibe

Greiz (ots)

Greiz. Am 28.01.2025 gegen 18:55 Uhr wurde die Polizei Greiz zu einem Unterkunftsgebäude in der Reichenbacher Straße in Greiz gerufen, nachdem mitgeteilt wurde, dass dort mehrere Personen betrunken seien und eine Scheibe zerstört haben. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 24-jähriger Mann afghanischer Herkunft im alkoholisierten Zustand gegen die Tür mit Glasscheibe getreten hatte. Hierbei wurde diese beschädigt. Die Polizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (BF)

