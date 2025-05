Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, K5734, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (13.05.2025)

Villingen-Schwenningen, K5734 (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls auf der Kreisstraße 5734 zwischen Marbach und Bad Dürrheim am Dienstagabend. Ein 25-jähriger VW-Fahrer war hinter einem Skoda einer ebenfalls 25-Jährigen von Marbach in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Als die junge Frau aufgrund stockenden Verkehrs bremste, prallte der 25-Jährige mit seinem Wagen in das Heck des Skodas. Beide Autos waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

