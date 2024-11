Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Die Höhenrettung der Feuerwehren des Kreises Soest bringt Kinderaugen zum Leuchten

Soest (ots)

Weihnachten ist die Zeit der Freude - und wir, die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehren des Kreises Soest, sind stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder ein wenig Weihnachtszauber in die Kinderkliniken der Region zu bringen.

Am 6. Dezember 2024, dem Nikolaustag, werden wir uns als Nikoläuse verkleidet vom Klinikdach des Klinikum Soest abseilen, um den kleinen Patient:innen ein unvergessliches Erlebnis zu schenken. Als Höhenretter sind wir daran gewöhnt, in Extremsituationen zu helfen. Doch diese Aktion ist für uns etwas ganz Besonderes: Es geht nicht um Rettungseinsätze, sondern darum, den Kindern in einer schwierigen Zeit ein Lächeln zu schenken.

Die strahlenden Augen und die Begeisterung der Kinder, wenn wir uns vom Dach der Kinderklinik abseilen, machen diesen Tag zu einem Highlight - nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns. Mit Seilen, Kostümen und jeder Menge Herzblut sorgen wir dafür, dass die Kinder den Klinikalltag für einen Moment vergessen können.

Die Aktion ist Teil einer bundesweiten Initiative, bei der über 60 Höhenrettungseinheiten in ganz Deutschland Kinderkliniken besuchen.

Einladung an die Presse:

Wir laden Medienvertreter herzlich ein, uns an diesem besonderen Tag zu begleiten. Lassen Sie sich von der Begeisterung der Kinder und der festlichen Atmosphäre verzaubern. Für genaue Zeit- und Ortsangaben stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Dieser Tag wäre ohne die Unterstützung unserer Feuerwehrkolleg:innen, der Klinikmitarbeiter:innen und vieler Helfer:innen nicht möglich. Gemeinsam zeigen wir, wie stark Gemeinschaft und Mitgefühl sein können.

"Kindern ein Lächeln schenken" - das ist unser Motto, und wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder ein kleines Weihnachtswunder zu vollbringen.

Original-Content von: Feuerwehren im Kreis Soest, übermittelt durch news aktuell