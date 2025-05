Oberndorf am Neckar (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist ein alkoholisierter Mann in einer Gaststätte auf dem Schuhmarktplatz in Gewahrsam genommen worden. Gegen 01:00 Uhr fiel ein 30-jähriger Besucher einer Gaststätte mehrfach negativ auf und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, das Lokal zu verlassen. ...

mehr