Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Ausgebrannter Unterstand - Kriminalpolizei ermittelt (09.05.2025)

Schramberg (ots)

Am Freitagnachmittag ist auf einem Grundstück im Bereich der Straße "Paradieshof" ein hölzerner Unterstand vollständig ausgebrannt.

Gegen 15:00 Uhr meldeten Zeugen den Brand eines an den Waldrand angrenzenden Unterstandes, in dem sich unter anderem ein Anhänger, gelagertes Holz, sowie Heu befand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Waldgebiet verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Bereits am Vortag kam es in unmittelbarer Nähe, in der Straße "Schilteck", zu einem weiteren Brandereignis an einer Hütte.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die am Freitag im Bereich des Paradieshofs oder bereits am Donnerstag im Umfeld der abgebrannten Hütte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil unter Tel. 0741 477-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell