Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind am Donnerstag, 20. Februar 2025, in ein Einfamilienhaus in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 08:00 bis 19:00 Uhr wurde in der Mittelstraße die Balkontür eines Wohnhauses aufgehebelt. Bei der anschließenden Suche nach Wertgegenständen nahmen die Einbrecher Schmuck an sich. Eine Angabe zum entstandenen Sachschaden ist noch nicht möglich.

Wer in der Mittelstraße verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

