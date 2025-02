POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ladendieb von Mitarbeiter und Passanten gestellt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth hat am Mittwoch, 19. Februar 2025, gegen 14:50 Uhr, eine Person leichte Verletzungen erlitten. Es entstanden hohe Schäden. Ein 43-jähriger Mann aus Elsfleth war mit einem BMW auf der B212 in Richtung Brake unterwegs. In etwa in Höhe der Straße ...

