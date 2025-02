Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendlicher spuckt Polizeibeamten nach Hausfriedensbruch an

Delmenhorst (ots)

Nach der Begehung eines Hausfriedensbruchs hat am Mittwoch, 19. Februar 2025, ein junger Mann die Beherrschung verloren. Gegen ihn wird nun wegen weiterer Straftaten ermittelt.

Zeugen verständigten gegen 17:30 Uhr die Polizei, nachdem sie mehrere Personen auf dem Dach einer umzäunten Gebäuderuine in der Straße "Am Wollepark" gesehen hatten. Ein 17-jähriger Bremer und zwei 18-jährige Frauen aus Vechta verließen das Gebäude in dem Moment, in dem ein Streifenwagen eintraf. Um den Hausfriedensbruch verfolgen zu können, mussten die Personalien der drei Personen festgestellt werden. Der 17-Jährige zeigte sich damit aber nicht einverstanden und gab umgehend ehrverletzende Äußerungen in Richtung der Beamten von sich. Aufgrund seines aufbrausenden Verhaltens wurde er zu Boden gebracht. Er musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo er weiterhin übelste Beleidigungen und Drohungen aussprach. Nachdem seine Personalien zweifelsfrei feststanden, hätte er die Dienststelle verlassen können. Dabei spuckte er einem der Beamten aber ins Gesicht. Um ausschließen zu können, dass der 17-Jährige mit ansteckenden Krankheiten infiziert ist, war dann noch die Entnahme einer Blutprobe erforderlich.

Gegen alle drei Personen wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Dem Bremer werden außerdem Beleidigung, Bedrohung und der tätliche Angriff auf Vollzugsbeamte vorgeworfen.

