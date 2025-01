POL-EN: Schwelm - Versuchter Tankstelleneinbruch auf der Hattinger Straße

Sprockhövel (ots) - Am 04.01.2025 um 03.00 Uhr wurde die Eingangstür eines Kiosks am Busbahnhof in Sprockhövel eingeschlagen. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld, Zigaretten sowie E-Zigaretten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer ...

mehr