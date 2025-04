Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Brände am Sonntag beschäftigen Feuerwehr und Polizei

Rudolstadt (ots)

Gleich zwei Mal rückten Feuerwehr und Polizei gestern zu Bränden in Rudolstadt aus. Gegen Mittag wurde starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Theodor-Neubauer-Straße gemeldet. Der 58-Jährige Bewohner wurde durch die Feuerwehr evakuiert und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Ursächlich war angebranntes Essen, was zu starken Qualm und Rauch führte- offenes Feuer gab es glücklicherweise nicht. Etwas anders stellte sich das am Abend, gegen 19:45Uhr, im Bereich der Gartenanlage "Große Wiese" in Rudolstadt dar. Dort brannte eine Gartenhütte vollständig ab, sodass Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Da der Verdacht einer Brandstiftung bzw. Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die KPI Saalfeld. Zeugen, die im Fall des Gartenhüttenbrandes sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0107059 an die KPI, Telefon: 03672-417 1464.

