LPI-SLF: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Neustadt an der Orla (ots) - Am Samstag, den 26.04.2025 gegen 00:15 Uhr wurde der 22-Jährige im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf seine Fahrtauglichkeit überprüft. Der Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Den Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot, sowie ein Bußgeld.

