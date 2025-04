LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis

Steinach, Föritztal (ots) - In Steinach wurde am 26.04.25 gegen 01:20 Uhr ein Pkw angehalten und der Fahrer kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Dem Fahrer wurde ein Alkoholtest angeboten, der Wert lag bei 1,63 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit beim Führen eines Kraftfahrzeuges eingeleitet. Ein Kleintransporter geriet am 25.04.25 in ...

mehr