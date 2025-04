LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr

Sonneberg (ots) - Am Samstag, den 26.04.2025 wurde durch den Ladendetektiv eines Supermarktes beobachtet, wie drei männliche Personen Waren aus dem Regal nahmen und diese an der Kasse nicht bezahlten. Danach entfernten sich die Tatverdächtigen in Richtung Neustadt bei Coburg und konnten durch die Polizei in Höhe der gebrannten Brücke gestellt werden. Die Personalien wurden festgestellt und bei der Durchsuchung konnten ...

mehr