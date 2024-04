LPI-G: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Zeulenroda (ots) - Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr kam es an der Bushaltestelle am Triebeser Netto-Markt in Triebes zu einem Übergriff auf ein 14-jähriges Mädchen. Ein 45-jähriger Deutscher hatte das Mädchen zunächst unsittlich berührt. Danach versuchte der Mann, die Geschädigte in einen haltenden Linienbus zu ziehen, was aber nicht gelang. Der Täter konnte ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen sexueller ...

