Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffitisprayer gestellt

Rudolstadt (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises wurde am Freitag gegen 22.30 Uhr bekannt, dass in der ehemaligen Kaufhalle in Schwarza, Wilhelm- Wander-Straße, Taschenlampenlichter zu sehen sind. Die eingesetzten Beamten nahmen nach ihrem Eintreffen starken Farbgeruch wahr und stellten fortfolgend zwei neue große Graffitis im Inneren fest. Eine 16-jährige konnte gestellt werden. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben. Ob sie allein für die Tat verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0106063 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell