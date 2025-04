LPI-SLF: Brand in Mehrfamilienhaus

Moxa (ots) - Am Samstag, den 26.04.2025 kam es gegen 17:35 Uhr zu einem Motorradunfall auf der L 1102 zwischen Moxa und Wernburg. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer auf einer besplitteten Fahrbahn zu Sturz und in der Folge von der Fahrbahn ab. Am Motorrad entstand Sachschaden, der Fahrer wurde schwer verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla ...

