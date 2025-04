LPI-SLF: Analyse des Straßenverkehrsunfallgeschehens sowie der polizeilichen Maßnahmen und Tätigkeiten für den Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld 2024

Unterwellenborn (ots) - Am heutigen frühen Morgen, gegen 03.30 Uhr, befuhr der 54-jährige Fahrer eines PKW Porsche in Unterwellenborn die Langenschader Straße aus Richtung Saalfeld/Saale kommend in Richtung Unterwellenborn. Hier kollidierte er mit einem von rechts nach links querenden Reh. In der weiteren Folge kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und kam letztendlich zwischen ...

