LPI-SLF: Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Neustadt an der Orla (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 01.05 Uhr, wurde in Neustadt an der Orla in der Schleizer Straße der 31-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand der 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem ...

mehr