LPI-SLF: Radfahrer im Straßenverkehr

Rosenthal am Rennsteig (ots) - Am 11.04.2025, im Zeitraum zwischen 06.15 Uhr bis 06.30 Uhr, befuhr der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines LKW, eventuell Holztransporter, die Bayrische Straße in Neundorf bei Lobenstein. Aufgrund der mutmaßlichen zu hohen Überladung, verfing diese sich in ein über die Straße führendes Telefon- und Internetkabel. Das Kabel wurde in der weiteren Folge aus der Hauswand des ...

mehr