LPI-SLF: Vollcrossmaschine verunglückt

Bad Lobenstein (ots) - Aufgrund auf einem Herd abgestellten und in der Folge angebrannten Küchenutensilien kam es am Samstag, den 26.04.2025 gegen 22:00 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Poststraße in Bad Lobenstein. Vorsrglich wurden die Bewohner des Hauses evakuiert, konnten ihre Wohnungen jedoch eine knappe Stunde später wieder beziehen. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Rückfragen ...

