Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ein neuer Meilenstein für unser Team: Die Beförderung unserer Brandmeisteranwärter

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Was gibt es Schöneres, als sich mit unserem Team zu freuen! Besonders wenn es um einen so bedeutenden Anlass wie die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung unserer neuen Brandmeister geht. Wir sind stolz darauf, dass unsere neun Brandmeisteranwärter - Mario Bohnen, Ramon Brünglinghaus, Dominik Bursch, Philipp Dekkers, Myron Hanning, Malte Hodi, Hendrik Jockel, Niclas Schiffer und David Steinberg - diesen wichtigen Schritt in ihrer Karriere gemeistert haben.

Am 28.03.2025 war es soweit: Im feierlichen Rahmen konnten die frisch gebackenen Brandmeister von unserem Leiter der Feuerwehr, Markus Feier, und seinem Stellvertreter, Erik Heumann, ihre Beförderungsurkunden entgegennehmen. Wir gratulieren euch von Herzen zu dieser großartigen Leistung!

Die Bedeutung dieser Beförderung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie ist nicht nur der Lohn für harte Arbeit und Engagement, sondern auch der Beginn eines neuen Kapitels. Wir freuen uns sehr über die willkommene Verstärkung in unserem Team und sind äußerst gespannt darauf, wie ihr das Erlernte in die Praxis umsetzen werdet. Ein besonderer Dank gilt auch den Feuerwehrschulen in Bocholt und Mettmann, die eine exzellente schulische Ausbildung ermöglicht haben. Eure engagierte Lehre hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Brandmeisteranwärter bestens auf ihre Aufgaben vorbereitet sind. Zudem möchten wir nicht vergessen, den Kollegen der Feuerwehr Ratingen zu danken, die ebenfalls entscheidend zur Ausbildung der Kollegen beigetragen haben. Euer Einsatz und eure Unterstützung waren unverzichtbar!

Mit diesem starken Team aus gut ausgebildeten Brandmeistern blicken wir optimistisch in die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch an unsere neuen Brandmeister und alles Gute für eure Zukunft in unserer Feuerwehr!

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell