Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Dachstuhlbrand in Ratingen Lintorf

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Ratingen Lintorf, Schumannsdieken 16:11 Uhr, 22.03.2025

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Dachstuhlbrand in Ratingen Lintorf alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten an dem im Umbau befindlichen Haus, eine Rauchentwicklung am Dach entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Der Inhaber selber war zufällig vor Ort und hat mit seinem Feuerlöscher und den eilig hinzu gereichten Feuerlöschern der Nachbarschaft probiert den Brand selber zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die erst eintreffenden Kräfte der Feuerwehr haben sofort zwei Strahlrohre vorgenommen und den Brand aus dem Hausinneren und parallel vom Dach bekämpft. Mit einer Motorkettensäge wurde ein Stück aus dem Dach geschnitten um auch die letzten Glutnester bekämpfen zu können. Nachdem die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert wurde, konnte Sie an den Inhaber übergeben werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Mitte, Lintorf, Breitscheid und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenghaus sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell