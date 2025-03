Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Spende für den Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e.V.

Ratingen (ots)

Die Gemeinschaftsstiftung "Gemeinsam Gutes tun" der Sparkasse Hilden - Ratingen - Velbert hat dem Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e.V. eine großzügige Spende in Höhe von 3.000 EUR zukommen lassen. Der Leiter der Feuerwehr Ratingen, Markus Feier, zeigte sich zusammen mit dem Kassierer des Fördervereins, Hendrik Schmitz, erfreut über diese bedeutende Unterstützung. Wir bedanken uns sehr herzlich und freuen uns über diese tolle Unterstützung. Der symbolische Scheck wurde durch die beiden Stiftungsvorstände Sebastian Schäper und Michael Franzen überreicht. Dieser Beitrag wird entscheidend dazu beitragen, die Arbeit des Vereins zu unterstützen, der 1996 gegründet wurde, um die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr in Ratingen zu fördern.

Der Förderverein verfolgt mehrere wichtige Ziele, darunter:

- Förderung der dem Brandschutz dienenden Ausrüstung und Einrichtungen der Feuerwehr: Durch finanzielle Mittel werden notwendige Anschaffungen ermöglicht, die der Sicherheit und Effizienz der Feuerwehr zugutekommen. - Ideelle und materielle Unterstützung der Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr: Die kontinuierliche Weiterbildung der Feuerwehrleute ist essenziell, um im Einsatz optimale Leistungen zu zeigen. - Förderung der Jugendpflege innerhalb der Feuerwehr: Dieses Ziel zielt darauf ab, jüngere Generationen für den Feuerwehrdienst zu begeistern und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. - Öffentlichkeitsarbeit: Der Verein setzt sich aktiv dafür ein, das Bewusstsein für die wichtige Arbeit der Feuerwehr in der Öffentlichkeit zu stärken. - Förderung der Feuerwehrgemeinschaft: Ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter den Mitgliedern der Feuerwehr wird als wichtig erachtet, um den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit zu fördern.

Diese Spende ist ein wichtiger Schritt, um die Herausforderungen im Bereich des Feuerschutzes erfolgreich zu meistern und die Gemeinschaft in Ratingen weiterhin sicher zu halten.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell