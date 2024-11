Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Mörfelden-Walldorf: Denkmal von Mathildenhöhe gestohlen

Zwei Tatverdächtige in Haft

Darmstadt/Mörfelden-Walldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Die aufmerksamen Beobachtungen von Zeugen führten am Sonntag (17.11.) dazu, dass der Diebstahl eines über 100 Jahre alten Denkmals entlarvt und die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen konnte.

Gegen 9 Uhr alarmierten Spaziergänger im Waldbornweg in Mörfelden-Walldorf die Polizei und gaben an, dass sich dort zwei Personen mit ihrem Wagen aufhalten und sich verdächtig verhalten würden. Sofort begab sich eine Streife zur beschriebenen Örtlichkeit. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen, stieß die Streife auf eine lebensgroße Statue aus Kupfer, die im Wagen der beiden Tatverdächtigen lag und offenbar nicht zu deren Inventar gehörte. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, handelte es sich um die Statue des "Gottfried-Schwab-Denkmals", die zuvor auf der Mathildenhöhe in Darmstadt entwendet worden war und von unbezifferbarem kulturellen Wert ist.

Daraufhin erfolgte die Festnahme des 38 Jahre alten Tatverdächtigen und seiner 39-jährigen mutmaßlichen Mittäterin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt mussten sie sich am Montag (18.11.) vor einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt verantworten. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurden beide in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Duo auch für weitere, ähnliche Straftaten, verantwortlich ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell