POL-DA: Reinheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Kripo ermittelt und prüft Tatzusammenhang

Reinheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen übernommen und prüft einen Tatzusammenhang. Gegen 18.20 Uhr am Montag (18.11.) verständigten Zeugen die Polizei und gaben an, dass Kriminelle das Anwesen in der Maximilian-Kolbe-Straße heimgesucht hätten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Innere eingedrungen und hatten in den Zimmern Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Ob sie hierbei Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Zudem wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit zwei gleichgelagerten Fällen im Laufe des Wochenendes (wir haben berichtet) besteht.

