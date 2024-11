Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (19.11.) hatten es Kriminelle auf ein Bürogebäude in der Riedbahn abgesehen. Gegen 5 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 16 Uhr am Vortag durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Anwesen in der Rudolf-Diesel-Straße eingedrungen waren. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell