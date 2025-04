Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Kradfahrerin

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 14.10 Uhr, befuhr der 47-jährige Fahrer eines PKW in Unterwellenborn die Pößnecker Straße. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Bordsteinkante. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen PKW, fuhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke. Die 15-jährige Fahrerin eines Kleinradrades befand sich im Gegenverkehr. Sie versuchte dem PKW nach links auszuweichen im gleichen Moment geriet das Fahrzeug wieder auf die rechte Spur und es kam zum Frontalzusammenstoß. Das Mädchen zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

