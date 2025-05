Polizeipräsidium Konstanz

VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) 6.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugenaufruf (09.05.2025)

VS-Villingen (ots)

6.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht am Freitag auf der Gottlieb-Daimler-Straße hinterlassen. Gegen 11 Uhr, beschädigte der bislang unbekannte Verursacher im Zuge eines Wendemanövers einen auf Höhe der Hausnummer 6, am rechten Fahrbahnrand parkenden grauen VW. Trotz des sichtbaren Schadens am linken hinteren Bereich fuhr der Autofahrer davon. Das Polizeirevier Villingen bittet unter der Nummer 07721 / 6010 um Hinweise zur Unfallflucht.

