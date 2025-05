Polizeipräsidium Konstanz

VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Serie von Sachbeschädigungen (11.05.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat sich zwischen, 4 Uhr und 7 Uhr, eine Serie von Sachbeschädigungen auf der Turnerstraße ereignet. Ein bislang Unbekannter zerstach mit einem spitzen Gegenstand an insgesamt sechs Autos eine Vielzahl von Reifen. Die Wagen (jeweils ein grauer Opel, blauer Skoda, weißer Fiat, blauer Mercedes, silberner BMW und schwarzer Renault) parkten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der Gesamtschaden ist noch unbekannt. Zur Aufklärung der Straftaten bittet die Polizei in Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, um Hinweise.

