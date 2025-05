Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Schlägerei vor einer Diskothek (10.05.2025)

Singen (ots)

Drei Personen haben infolge einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße am frühen Samstagmorgen leichte Verletzungen erlitten. Gegen 03.30 Uhr kam es vor der Lokalität zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, die zuvor bereits in der Disko verbal aneinandergerieten. Nachdem etwa sieben Personen daraufhin aus der Tanzbar verwiesen wurden, trafen die Beteiligten auf dem Parkplatz erneut aufeinander. Dabei kam es zu einem Gerangel in dessen Verlauf einer der jungen Männer Pfefferspray einsetzte. Dadurch erlitten ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger Augenreizungen. Zudem verpasste einer der Beteiligten einem 18-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Beteiligten.

