Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte schlagen 24-Jährigem ins Gesicht (11.05.2025)

Singen (ots)

Verletzungen erlitten hat ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung am Sonntagfrüh vor einem Lokal in der Höristraße. Gegen 05.15 Uhr sprach der 24-Jährige zwei unbekannte Männer vor der "unFassBar" an und fragte sie nach einer Zigarette. Darauf reagierten die beiden sofort aggressiv und schlugen auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie unerkannt von der Örtlichkeit. Der 24-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der beiden unbekannten Aggressoren nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

