Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Betrunken und berauscht Unfall gebaut - 41-Jähriger fährt in Grundstücksmauer (11.05.2025)

Hilzingen (ots)

Ein betrunkener und berauschter Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in der Amthausstraße einen Unfall gebaut. Der 41-jährige Golffahrer kam nach rechts von der Straße ab und prallte dort in die Mauer eines Grundstücks. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur Alkoholgeruch fest, was ein Test mit einem Ergebnis von rund 1,5 Promille bestätigte, sondern auch Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Auch hier reagierte ein Vortest positiv. Der Mann musste die Polizisten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Außerdem behielten sie seinen Führerschein ein.

Durch die Kollision mit der Gartenmauer entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 8.500 Euro.

Der 41-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen des unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen verursachten Unfalls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell