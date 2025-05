Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auto erfasst E-Scooter - 19-Jährige verletzt (11.05.2025)

Radolfzell (ots)

Am Sonntagvormittag hat sich auf der Schützenstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine E-Scooterfahrerin verletzt worden ist. Eine 64-Jährige war mit einem Peugeot in Richtung ortsauswärts unterwegs. Auf Höhe der Roseneggerstraße kündigte eine vor dem Auto fahrende 19-Jährige auf einem E-Scooter an, nach links abbiegen zu wollen. Dies übersah die Peugeotfahrerin und erfasste den abbiegenden Roller. Ein Rettungswagen brachte die bei dem Zusammenstoß verletzte 19-Jährige anschließend in eine Klinik. Am Auto entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, am Scooter in Höhe von etwa 250 Euro.

