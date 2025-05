Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooter fällt gegen geparktes Auto - Polizei sucht Zeugen (10.05.2025)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Reichenaustraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 19.20 Uhr und 19.50 Uhr beobachtete ein unbekannter Zeuge, wie ein ebenfalls unbekannter E-Scooterfahrer seinen Roller im Grünstreifen neben einem auf dem Parkplatz des TOOM stehenden grauen Toyota abstellte und dieser in der Folge um und gegen das Auto fiel. Dabei entstand an dem Wagen ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei bittet sowohl den unbekannten Zeugen, als auch weitere Personen, die Hinweise auf den unbekannten Scooterfahrer geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

