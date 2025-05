Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung am Zähringerplatz - Unbekannter beleidigt Pärchen und greift 25-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (10.05.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag am Zähringerplatz ereignet hat. Gegen 15.20 Uhr ging ein 25-Jähriger in Begleitung einer 40-Jährigen die einen Kinderwagen schob am Zähringerplatz entlang. Plötzlich beleidigte ein Unbekannter das Paar unvermittelt, spuckte sie an und fertigte zudem mit seinem Handy Bilder der beiden. Daraufhin von dem 25-Jährigen zur Rede gestellt kam es zu einem Gerangel zwischen den Männern, bei dem der 25-Jährige eine Verletzung am Arm erlitt. Passanten trennten die beiden schließlich, woraufhin der Unbekannte die Örtlichkeit unter weiteren Drohungen verließ.

Zu dem unbekannten Mann ist lediglich bekannt, dass er etwa 25 Jahre alt, ungefähr 185 Zentimeter groß, von schlanker Statur und dunkelhaarig war. Er war mit einer etwa 35-55 Jahre alten, deutlich kleineren Frau mit ebenfalls dunklen Haaren unterwegs.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Angreifers geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell