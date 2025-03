POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Aalen-Wasseralfingen: Schwerverletzter nach Sturz mit E-Scooter Am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann ohne Helm mit seinem E-Scooter die Schloßstraße in Richtung Talschule. Auf dem dortigen Schulhof geriet er alleinbeteiligt ins Schleudern und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und ...

