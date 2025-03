Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Heubach: Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Am Samstag gegen 12:10 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem PKW Opel die Böbinger Straße und wollte die vorfahrtsberechtigte Beiswanger Straße überqueren. Hierbei übersah er offenbar einen 34-Jährigen, der mit seinem Motorrad Yamaha die Beiswanger Straße befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und der 34-Jährige, sowie sein 8-jähriger Sozius wurden bei dem Sturz schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Aalen - Dewangen: Mobiler Hühnerstall abgebrannt

Am Samstag gegen 16:30 Uhr wurde durch eine Polizeistreife ein brennender, mobiler Hühnerstall auf einem Gartengrundstück zwischen Aalen - Hammerstadt und dem Hahnenberg festgestellt. In dem etwa 6 qm - großen Stall, in dem 13 Hühner untergebracht waren, war es offenbar durch einen Defekt des installierten Photovoltaikmoduls, zu einem Brandausbruch gekommen. Einige der Hühner konnten sich über eine Türe ins Freie retten, jedoch waren im umzäunten Außengehege noch mehrere Hühner, die ohne Fluchtmöglichkeit der starken Hitzeentwicklung ausgesetzt waren. Nachdem der Zaun durch die Polizeibeamten geöffnet worden war, konnten auch diese Hühner ins Freie gelangen. Ein Huhn hatte durch das Feuer jedoch so starke Verletzungen erlitten, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

