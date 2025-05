POL-KN: (Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) - Unbekannte greifen 43-Jährigen vor Imbiss an (10.05.2025)

Radolfzell, Friedrichshafen (ots) - Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz ist es am Donnerstagnachmittag gelungen, zwei Männer festzunehmen, die im Verdacht stehen, sich als falsche Handwerker ausgegeben und in der Folge mehrere Senioren bestohlen zu haben. Am Donnerstagmittag klingelte ein unbekannter Mann an ...

