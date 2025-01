Polizei Hagen

POL-HA: Vater und Sohn bei Goldankauf beraubt - Zeugen gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstagabend (21.01) gegen 18:30 Uhr fuhren ein 50-Jähriger aus Moers und dessen 18 Jahre alter Sohn für einen geplanten Goldankauf in die Augustastraße. Zur Abwicklung des Geschäfts setzten sich die zwei unbekannten Goldverkäufer zu den Männern ins Auto. Während der Vertrag aufgesetzt und das Geld noch gezählt wurde, sprühte einer der Unbekannten plötzlich mit einem Pfefferspray in Richtung des Vaters und seines Sohnes. Die zwei Täter flüchteten zu Fuß mit der Beute in Richtung des Bodelschwinghplatzes. Eine Verfolgung der Flüchtigen musste der 50-Jährige nach kurzer Zeit abbrechen.

Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Trotz sofortiger polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gestellt werden. Die Geschädigten beschrieben diese wie folgt:

1. Männlich, circa 190 cm groß, ungefähr 30 Jahre bis 40 Jahre alt, Glatze und schwarzer Vollbart. Der Mann hat einen olivgrünen Wintermantel getragen.

2. Männlich, circa 180 cm groß, ungefähr 35 Jahre bis 45 Jahre alt. Dieser habe ebenfalls einen schwarzen Vollbart gehabt und eine Mütze getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rei)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell