Polizei Hagen

POL-HA: Konflikt nach Fahrstreifenwechsel eskaliert - Autofahrer zeigen sich gegenseitig an

Hagen-Altenhagen (ots)

Als ein Hagener am Dienstag (21.01.) gegen 15.15 Uhr mit seinem Auto auf der Becheltestraße in Fahrtrichtung Eckeseyer Straße fuhr, kam es bei einem Fahrstreifenwechsel zu einer Nötigung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der 24-jährige Opel-Fahrer gab an, auf Höhe der Kreuzung Eckeseyer Straße/Fuhrparkstraße den Fahrstreifen gewechselt zu haben aufgrund eines verkehrsbedingten Staus. Unmittelbar vor passieren eines BMW wechselte der 36-jährige Fahrer ebenfalls auf die rechte Spur, sodass der 24-Jährige eine Vollbremsung habe machen müssen. Er habe gehupt, um den BMW-Fahrer auf seinen Fahrfehler aufmerksam zu machen. Dieser habe dann immer wieder nahezu eine Vollbremsung gemacht, um einen Auffahrunfall zu provozieren. Auf Höhe der Grüntaler Straße seien beide Fahrzeuge verkehrsbedingt nebeneinander zum Stehen gekommen. Die Fahrer machten die Fenster herunter, anschließend habe der 36-Jährige den Opel-Fahrer als "Fettsack" und "Hurensohn" bezeichnet.

Als die Männer ihre Fahrt fortsetzten, sei der 36-Jährige dann erneut knapp vor den Opel gezogen. Bei der nächsten Ampel, auf Höhe der Bahnhofshinterfahrung, sei der BMW-Fahrer dann ausgestiegen und habe gegen das Fahrzeug des 24-Jährigen getreten und dabei den Seitenspiegel und die Scheibe auf der Fahrerseite getroffen. Darüber hinaus habe er gegen das Auto gespuckt. Aus Angst sei der Opel-Fahrer bei Grün weitergefahren, er habe mehrfach anhalten wollen, aber der 36-Jährige sei immer mit ihm stehengeblieben. Aus Angst verständigte der Hagener die Polizei. Daraufhin entfernte sich der BMW-Fahrer in Richtung Bahnhof. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann antreffen, der ebenfalls eine Anzeige erstattete. Er habe sich für den Fahrstreifenwechsel entschuldigt und sei dann als "Kanacke" und "Bastard" beschimpft worden. Während der Fahrt habe der 24-Jährige zwei Mal in seine Richtung gespuckt. Der 36-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung. Der 24-Jährige wurde wegen Beleidigung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell