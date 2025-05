POL-KN: (St. Georgen, Lkrs Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf - Farbschmierereien an einer Doppelgarage in der Bühlstraße (10.05.2025)

Konstanz (ots) - Am 10.05.2025 kam es zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, in Oberndorf am Neckar in der Bogeneckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer diesen beschädigte und die Unfallörtlichkeit verließ, ...

mehr