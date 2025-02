Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal/Rehren - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Auetal/Rehren (ots)

(Reh) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, den 17.02.2025 gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Steinkamp/L434/Zur Obersburg in Auetal/Rehren ereignete.

Eine 19-jährige Auetaler befuhr zum o. g. Zeitpunkt mit ihrem Fiat die Straße "Steinkamp" aus Escher kommend in Richtung Hessisch Oldendorf/L434. In Höhe der Kreuzung Steinkamp/L434/Zur Obersburg soll plötzlich ein PKW aus der Straße "Zur Obersburg" gekommen und in die Kreuzung eingefahren sein.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem einfahrenden PKW und dem auf der L434 befindlichen, bevorrechtigten PKW der 19-Jährigen. Die 19-Jährige stieß mit ihrem PKW gegen das Heck des zwischenzeitlich in die Kreuzung eingefahrenen PKW. Der eingefahrene PKW entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne weitere Maßnahmen zu treffen.

Bei dem flüchtigen, unfallbeteiligten PKW soll es sich um einen silbernen PKW gehandelt haben. Der PKW müsste zudem einen Schaden im Heckbereich aufweisen.

Der am PKW der 19-Jährigen entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen PKW mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751-96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell