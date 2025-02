POL-NI: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Bückeburg (ots) - (ma) Am Sonntagvormittag stellten fünf Fahrzeughalter aus der Jägerstraße und der Wilhelm-Busch-Straße in Bückeburg fest, dass in der Nacht die jeweiligen Pkw auf bislang noch unbekannte Weise geöffnet worden sind. In der Jägerstraße ist ein an der Straße geparkter Pkw Renault angegangen worden. Aus dem Pkw wurden eine Tankkarte und eine leere Handtasche gestohlen. An der Wilhelm-Busch-Straße betraf es vier Pkw, die bei den Geschädigten auf dem ...

mehr